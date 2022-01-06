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Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı - Son Dakika

Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı

06.01.2022 10:59

Televizyonda hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi yarışmasında şaşkınlık yaratan bir diyalog yaşandı. Konuk gelinlerden birisi, duvarda asılı William Shakespeare portresini bir aile büyüğüne ait zannetti. Konuğun "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" sorusu ev sahibini de diğer misafirleri de şaşırttı.

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının son bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Konuk gelinlerden birisinin ev sahibi Kübra Hanım'a yönelttiği soru sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"KİM O, AİLE BÜYÜĞÜNÜZ MÜ?"

Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" dedi. Dünyaca ünlü şairin aile büyüğü zannedilmesi, programdaki diğer katılımcıları ve ev sahibini de şaşırttı.

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"ŞİİRLERİNİ SEVDİĞİM İÇİN EVİMDE FOTOĞRAFI OLSUN İSTEDİM"

Ev sahibi Kübra Hanım bu soruya, "O William Shakespeare. Onun hayranıyım, çok seviyorum. Bütün oyunlarını ve şiirlerini çok sevdiğim için evimde Shakespeare'in bir fotoğrafı olsun istedim" ifadeleri ile yanıt verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyen kullanıcılar; "Nasıl yani?", "Ne izledim ben şimdi!", "Başkası adına utanmak bu olsa gerek..." şeklinde paylaşımlar yaptı.

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Son Dakika Magazin Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı - Son Dakika
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