Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının son bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Konuk gelinlerden birisinin ev sahibi Kübra Hanım'a yönelttiği soru sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" dedi. Dünyaca ünlü şairin aile büyüğü zannedilmesi, programdaki diğer katılımcıları ve ev sahibini de şaşırttı.
Ev sahibi Kübra Hanım bu soruya, "O William Shakespeare. Onun hayranıyım, çok seviyorum. Bütün oyunlarını ve şiirlerini çok sevdiğim için evimde Shakespeare'in bir fotoğrafı olsun istedim" ifadeleri ile yanıt verdi.
Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyen kullanıcılar; "Nasıl yani?", "Ne izledim ben şimdi!", "Başkası adına utanmak bu olsa gerek..." şeklinde paylaşımlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı - Son Dakika Magazin