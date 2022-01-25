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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir? - Son Dakika

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

25.01.2022 15:57
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 25 Ocak Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? 25 Ocak 2022 Salı günü kim çeyrek altının sahibi oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 25 Ocak 2022 Salıizleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

25 OCAK SALI GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Damla diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Damla gelin olmuştur.

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Gelinim Mutfakta, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim birinci oldu? 25 Ocak 2022 Salı günü kim kazandı? Puan durumu nedir? - Son Dakika
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