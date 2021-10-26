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Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi - Son Dakika

Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

26.10.2021 10:45

Demet Akalın'ın ayrılığı sonrası Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı'nın ekran macerası kısa sürdü. Yarışmanın sunuculuğuna Karlı'nın yerine Safiye Soyman getirildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki sunucu krizi devam ediyor. Sık sık sunucusu değişen yarışmada yine bir değişiklik yaşandı. Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yarışmaya gelen Songül Karlı'nın da macerası kısa sürdü.

SONGÜL KARLI GİTTİ SAFİYE SOYMAN GELDİ

Yarışmaya Songül Karlı'nın yerine usta sanatçı Safiye Soyman getirildi. Bu durumdan hoşnut olmayan Karlı ise Instagram hesabından bir pozunu paylaşarak "Sakin olun artık hiç hiçbir şeye şaşırmıyorum" notunu yazdı. Şarkıcı daha sonra da siyah dekolteli elbiseli pozunu "Herkesin tercihine saygım var" notunu ekledi.

Songül Karlı'dan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasını Safiye Soyman sunacak

SAFİYE SOYMAN'IN AFİŞİ DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan yeni sunucu Safiye Soyman için de yeni bir afiş hazırlandı. Afişte Soyman'ın yüzüne yapılan photoshop ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Songül Karlı'dan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasını Safiye Soyman sunacak
Songül Karlı'dan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasını Safiye Soyman sunacak
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

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Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi - Son Dakika
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