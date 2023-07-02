Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu

02.07.2023 15:12

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e katılarak birbirinden şık ve özel tasarımlarıyla dikkat çekti. Defile sonunda Kosova ve Türk bayrağını dalgalandıran Köroğlu, izleyicilerden tam not aldı. Kosova iş insanları da Köroğlu'nun tasarımlarıyla hayranlıkla izledi.

Son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alan genç modacı Emrullah Köroğlu, bu kez Kosova'da büyük beğeni topladı.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Kosova Fashion Week'e katılan ünlü nmodacı, birbirinden şık ve özel tasarımlarıyla defilede dikkat çekti. Defile sonunda hazırladığı kostümde Kosova ve Türk bayrağını dalgalandıran Köroğlu,izleyicilerden tam not aldı.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu
Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Kosova ve Türk bayrağını kostümünde dalgalandıran Köroğlu , Kosova Fashion Week finaline damgasını vurdu. ilir geci'nin hazırladığı organizasyona katılan Kosova iş insanları Emrullah Köroğlu'nun yaptığı tasarımlarlatüm seyirciyi adeta kendine hayran bıraktı.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu
Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu
Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
17:01 Ryan Kent imzayı attı! İşte giyeceği forma numarası
17:02 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi
16:57 Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenen Afra Saraçoğlu'nu kaçıran soru! Tek kelimeyle geçiştirdi
16:29 Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan eleştiri: 'Eski Serdar gibi gizemini koru'
16:29 Macron'un en zor sınavı! Protestoları yatıştırmak için özel kuvvetleri sahaya sürüyor
16:28 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu
16:25 Sinan Akçıl, takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç'a öfkelendi: Hepimizle dalga geçiyorsun
16:24 Macron'un en zor sınavı! Protestoları yatıştırmak için özel kuvvetleri sahaya sürüyor
16:24 8 ismi birden gönderiyor! İsmail Kartal Fenerbahçe'yi baştan inşa edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 17:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement