Genç müzisyen şarkı sözleriyle kadınların sesini duyurmak istiyor - Son Dakika

Yaptığı şarkılarla haksızlığa uğrayan kadınların sesi olmak istediğini belirten Eskişehirli genç müzisyen Selin Çıngır, "Bir insana el uzatabilmenin huzurunu, söylediğim şarkılar sonrasında aldığım tüm alkışlara değişmem" diyerek bu konu hakkındaki hassasiyetini dile getirdi.

Müzik öğretmenliği bölümünde öğrenci olan Selin Çıngır, Eskişehir sokaklarında müzik yaparak insanların takdirini topluyor. Kendine bir piyano aldıktan sonra altı ay boyunca her sabah üniversiteye hazırlandığını anlatan genç müzisyen, bu süreçte ezilen ve şiddet gören kadınların sesi olabilme hayalinin, onu ayrıca motive ettiğini belirtti. Ailesinden müzik konusunda pek destek göremediğini anlatan Çıngır, birçok sosyal medya sitesi dahil çeşitli mekanlarda söylediği şarkılarla hem kadınların sesi, hem de yardıma muhtaç çocukların umudu olma hayalini müziğiyle birleştiriyor. Bir insana el uzatabilmenin huzurunu, söylediği şarkılar sonrasında aldığı tüm alkışlara değişemeyeceğini vurgulayan Çıngır, "Bu yaz bir gönüllük projesi ile Afrika ve Nepal'e gidip oradakilere destek olacağım inşallah" dedi.

"Eskişehir'de profesyonel anlamda işler yapan birçok müzisyenle tanıştım"

Aldığı müzik eğitimiyle birlikte hem teknik bilgisinin hem de çalabildiği enstrüman sayısının arttığını dile getiren Selin Çıngır, Eskişehir Senfoni Orkestrası'ndaki Çellist Aygül Yerlikaya ile çello hakkındaki çalışmalarından bahsetti. Ana enstrümanı olan çelloya, gitar ve vokali de ekleyerek elektronik müzik tarzında şarkılar yapmak istediğini belirten Çıngır, "Eskişehir'de profesyonel anlamda işler yapan birçok müzisyenle tanıştım ve bunun çok faydasını gördüm" diyerek şunları belirtti;

"Müzik sayesinde insanın kendini ifade edebilmesi harika bir yol gerçekten. Çünkü hem dinleyenleri hem de söyleyeni o yol üzerinde birleştiriyor. Ben söz yazarken meseleyi sosyoloji, psikoloji ve insan varoluşu üzerine dayandırıyorum. Dünya ve toplum gidişatı üzerine düşündüklerimi, müziğimle harmanlayıp insanların zihinlerinde sorgulatmaya çalışıyorum." - ESKİŞEHİR