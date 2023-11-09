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Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu

09.11.2023 17:00  - Güncelleme: 17:04

Gülen Gedikoğlu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı. Genç oyuncu, Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen rolünü oynayacak.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye son olarak genç oyuncu Gelin Gedikoğlu dahil oldu.

ŞEFİKA'NIN KIZI YALIYA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin hikayesine usta oyuncu Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen de dahil oluyor. Ayşen'i genç yetenek Gülen Gedikoğlu canlandırıyor. Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen'in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi. Ayşen'in gelişiyle beraber yalıda yeni bir hareketlilik daha yaşanacak.

Gülen Gedikoğlu, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda oynamıştı.

Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katıldı
Şefika (Hülya Duyar)
Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katıldı
Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katıldı

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Hülya Duyar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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