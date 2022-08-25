Boşanma Sonrası Bomba Sözler! - Son Dakika
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Boşanma Sonrası Bomba Sözler!

25.08.2022 23:56
Boşanma Sonrası Bomba Sözler!

Geniş Aile, Hayat Bazen Tatlıdır, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerden tanıdığımız Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden boşanmıştı. Özkan, boşanma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Özkan, "Ailemin yanına döndüm. Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek güldürdü. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı.

'GELİN' BENZETMESİ

17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen ünlü oyuncu "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek konuya esprili yaklaştı.

Ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, "Hiç kavga etmedik. Fikir ayrılıkları yüzünden medeni bir şekilde ayrıldık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline bir mektup yazan usta oyuncu 25 senelik hayatında neler olup bittiğine değindi.

"İŞLERE YOĞUNLAŞTIĞIM İÇİN İLİŞKİM HASAR GÖRDÜ"

Gençken insanların hatalar yapabildiğine değinen usta oyuncu, "Bazı arkadaşlarınıza koşulsuz bağlanmanın bir takım yanlışlar yaptırdığını ve bu hataları başkalarına yüklemenin yersiz olduğunu 25 sene sonra fark ettim. Eski eşime yönelik bir mektup değildi. O benim için çok kıymetli. Şunu da itiraf edeyim; Bir dönem işlere yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü" dedi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Mannheim, Almanya), Çerkes asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Ufuk Özkan'ın annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur.

Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.[2] İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Geniş Aile, Ufuk Özkan, Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Bomba Sözler! - Son Dakika

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