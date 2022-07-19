Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı! İşte Eşi... - Son Dakika
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Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı! İşte Eşi...

19.07.2022 11:00
Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı! İşte Eşi...

Queen's Gambit, Here Are the Young Men, The Wtich ve Peaky Blinders gibi sevilen yapımlarla adını duyuran 26 yaşındaki yıldız Anya Taylor-Joy, müzisyen sevgilisi Malcolm McRae'yle ABD'de gizlice evlendi. İşte detaylar...

26 yaşındaki oyuncu Anya Taylor-Joy'un, müzisyen olan sevgilisi Malcolm McRae'yle ABD'de evlendiği ortaya çıktı.

Çift, ilişkilerini 9 ay önce ilan etmişti.

NİKAHTAN HEMEN SONRA...

Çifte yaknı bir kaynak, Taylor-Joy'un nikahtan hemen sonra, Tom Hardy'yle başrolü paylaştığı Mad Max: Fury Road filminin çekimleri için Avustralya'ya gittiğini aktardı.

BÜYÜK BİR TÖREN DÜZENLEYECEKLER

Çiftin, ünlü oyuncu ABD'ye döndükten sora daha büyük bir tören düzenlemeyi planladığı belirtildi.

Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı! İşte Eşi...

ANNA TAYLOR-JOY KİMDİR?

Anya Josephine Marie Taylor-Joy (d. 16 Nisan 1996), ABD doğumlu Arjantinli-İngiliz sinema ve dizi oyuncusudur.

16 Nisan 1996'da Miami'de doğdu. 6 yaşına kadar Arjantin'de yaşadı. Daha sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. 16 yaşına geldiğinde oyuncu olmak için okuldan ayrıldı. Storm Model Management adlı ajansla Sarah Doukas aracılığı ile anlaşma imzaladı ve oyunculuğa adım attı.

Queen's Gambit, Here Are the Young Men, The Wtich ve Peaky Blinders gibi sevilen yapımlarla adını duyurdu.

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Kaynak: Snob Magazin

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