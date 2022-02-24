Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı

24.02.2022 14:51
Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı

Ekim 2019'da sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenen Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, annelik sevinci yaşadı. 31 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Los Angeles'ta doğum yaptığı bildirilen Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Lawrence'ın sanat galerisi işletmecisi olan 37 yaşındaki eşi Cooke Maroney, Eylül 2021'de bebek bekledikleri haberini doğrulamıştı.

2019'DA EVLENDİLER

Çift, Ekim 2019'da ABD'nin New England bölgesindeki Rhode Adası'nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.

PAYLAŞIM YAPMAYACAK

Hamileliği hakkında bugüne kadar hiç konuşmayan Lawrence, bir röportajında çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını söylemişti.

JENNİFER LAWRANCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990), Amerikalı oyuncudur. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence, Cooke Maroney ile evlidir.

Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı
Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı
Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı
Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gizlice Evlenmişti... Annelik Sevinci Yaşadı - Son Dakika


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