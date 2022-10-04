Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi!

04.10.2022 10:22
Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi!

Go¨khan C¸ıra ile ikinci evliligˆini geçtiğimiz aylarda noktalayan Selin Ciğerci, Merve Boluğur-Mert Aydın çiftinin du¨gˆu¨nu¨nde yeni erkek arkadaşıyla boy gösterdi. İşte Ciğerci'nin yeni erkek arkadaşı...

Gökhan Çıra tarafından aldatıldığı iddia edilen Selin Ciğerci, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ciğerci, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe erkek arkadaşıyla katıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Selin Ciğerci ve yeni sevgilisinin Merve Boluğur'un düğününde el ele olması dikkat çekti.

Selin Ciğerci, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

"ARKADAŞIM YA DA TANIMAYA ÇALIŞIYORUM"

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde "Hayatında biri var mı?" sorusuna "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum" yanıtını vermişti.

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANMIŞTI?

Selin Ciğerci, 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra'dan Eylül 2021'de boşandı.

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını söyleyerek "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurmuştu. Ancak ikili 2022'de ikinci kez boşandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci Çıra (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş insanı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakar bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ ÖZEL HAYATI

Ciğerci, 28 Ekim 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi.Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Çift, yaz aylarında bir kez daha boşandı.

YORUMLAR
500
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:53 Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:36:01. #1.13#
SON DAKİKA: Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement