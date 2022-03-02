Gökçe Bahadır Hamile mi Eşi Emir Ersoy Açıkladı - Son Dakika

FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, ikinci kez nikah masasına oturdu. 2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, 7 aydır birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile geçen hafta dünyaevine girdi. Alaçatı'da evlenen Bahadır'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

2.Sayfa'da yer alan habere göre, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldıktan sonra apar topar nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında açıklama yapan Emir Ersoy, "Eşim hamile değil" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAYI İSTERİM"

Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.

Alaçatı'da yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı bir düğünle nikah masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, balayını yaz döneminde yapacak.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında; 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

İlk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler'dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir'in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix'de yayınlanan Kulüp projesidir.

Gökçe Bahadır, 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde 'Azra' karakterine hayat vermektedir.

GÖKÇE BAHADIR ÖZEL HAYATI

Gökçe Bahadır, 25 Şubat 2022'de müzisyen Emir Ersoy ile evlenmiştir.