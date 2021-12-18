Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba yorum

Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper'in paylaştığı Kalp Yarası dizinin 25. bölüm detayları belli oldu.

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sosyal medyaya düşen nikah fotoğrafları sonrası Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin fanlarından çarpıcı yorumlar geldi.

ŞOK EDEN YORUMLAR

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in bazı hayranları, "Gökhan Alkan abi sen derhal Nesrin Cevadzade'den ayrıl. Yağmur Tanrısevsin ile evlen", "Her açıdan çok uyumlusunuz" ve "Enerjiniz çok güzel. Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundular.

Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cavadzade'nin, Kalp Yarası adlı dizide Yağmur Tanrısevsin ile başrolü paylaşan sevgilisi Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Nesrin Cavadzade "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim olsa bile' diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı.

Bu yakıştırmalar sonrası Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Nesrin Cevadzade cephesinden ne açıklama geleceği merak konusu oldu.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi medeniyetlerin beşiği sayılan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimler için şehrin farklı mekanları da kullanılıyor.