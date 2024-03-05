Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu - Son Dakika
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Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu

Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu

Gökhan Türkmen, Trabzon Anemon Otel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde binlerce hayranıyla buluştu. Türkmen'in tüm şarkılarını dev korolar eşlik etti ve Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.

05.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Konserlerinde bugüne kadar 6 evlilik teklifi yaşanan Gökhan Türkmen, bir yıl içinde milyonlarca tıklanma ve şarkılarıyla müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri. Yapay zekanın müzik sektörünü etkilediği ve şarkılar üretildiği dönemde, kendi besteleriyle varlığını korumayı başaran Gökhan Türkmen, Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerde binlerce seveniyle hasret gideriyor.

Hafta sonu DK Event Organizasyon tarafından koordine edilen; Trabzon Anemon Otel'de ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde, binlerce seveniyle buluştu.

Türkmen'in tüm şarkılarını hayranlarını oluşturdukları dev korolar halinde eşlik etti. İki gün süren konser maratonuna sonrası Gökhan Türkmen Mart ayında da sevenleri ile buluşacak. Türkmen geçtiğimiz günlerde yayınlanan Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu - Son Dakika

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