Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu

Konserlerinde bugüne kadar 6 evlilik teklifi yaşanan Gökhan Türkmen, bir yıl içinde milyonlarca tıklanma ve şarkılarıyla müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri. Yapay zekanın müzik sektörünü etkilediği ve şarkılar üretildiği dönemde, kendi besteleriyle varlığını korumayı başaran Gökhan Türkmen, Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerde binlerce seveniyle hasret gideriyor.
Hafta sonu DK Event Organizasyon tarafından koordine edilen; Trabzon Anemon Otel'de ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde, binlerce seveniyle buluştu.
Türkmen'in tüm şarkılarını hayranlarını oluşturdukları dev korolar halinde eşlik etti. İki gün süren konser maratonuna sonrası Gökhan Türkmen Mart ayında da sevenleri ile buluşacak. Türkmen geçtiğimiz günlerde yayınlanan Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.
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Survivor Allstar programından ayrılan ünlü oyuncu Ersin Korkut, ABD'de Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılarak evsizlere pizza yaptı. Korkut, kendi geçmiş deneyimlerinden dolayı evsizlerin zorluklarını iyi bildiğini belirterek yardım etkinliğine katıldığını söyledi. Hakkı Akdeniz ise Korkut'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek evsizlere yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.
Yapay zeka uygulamaları, metin, fotoğraf, ses ve video üretimi gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Sağlık, eğitim, finans, ticaret gibi farklı sektörlerde kullanılan yapay zeka, gelecekte işsizlik ve istihdam sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de yapay zeka yatırımları hızla artarken, yerli ve milli yapay zeka sohbet robotlarının geliştirilmesi önem taşıyor.
Usta sanatçı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında kendisine el kaldıran eski eşini dövdüğünü söyledi.
Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı. Middleton, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyordu. Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda şarkıcı Melsum Erdost ile aralarında çıkan bir arbede sonucunda mekandan çıkarıldı. Erdost, Karakurt'un sahneye çıkarak mikrofonu zorla elinden almaya çalıştığını iddia etti. Karakurt'un olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Cihan Taşkeski'nin gelişi Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'a büyük bir sürpriz beklemektedir. Timur'un açığını yakalayan Bahar, şüphesiyle sınanırken hastane macerasında mücadele etmeye devam eder.
Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması ve Aysel'in kritik kararı sonrası Gümüşçü Holding'de yönetim krizi ortaya çıkar. Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlatırken, Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma ilişkileri karmaşık hale getirir. Geçmişten gelen bir misafir ise Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilir.
Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Başrol oyuncularından Özgür Ozan, yıllar içindeki değişimini görünce 'Evrim geçirmişim' dedi.
Nermin Bezmen, eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bezmen, eşinin aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadığını ve şimdi bunlarda teselli aradığını belirtti.
Hazal Kaya'nın bir televizyon programında bayılma hastalığı olduğunu açıkladığı belirtildi. Kaya, yüksek bir binaya baktığında bayıldığını ve bunu test etmek için bir binanın tepesine çıktığını söyledi. Ayrıca, Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yaparak 'Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum' dedi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreniyle Nurşah Adalı ile hayatını birleştirdi. Törene iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Yücel'i yalnız bırakmadı.
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