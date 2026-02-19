Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım

Şarkıcı Gökhan Türkmen, son günlerde sosyal medyada oje sürmesi nedeniyle eleştirilmişti. Türkmen, konuya dair yaptığı açıklamada oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirtti.
Türkmen açıklamasında şunları söyledi:
"Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor. Süslü bir adamım. Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim."
Şarkıcının açıklamaları, sosyal medyada kendisini eleştirenler kadar destekleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı.
Türkmen daha önce bir röportajında bu konuyla ilgili "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.
