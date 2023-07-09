Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı

Sevilen şarkıcı Göksel, aylardır hazırlık yaptığı konserine dün gece çıktı. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle bululan Göksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin başında ise talihsiz bir kaza yaşandı. Ön sıralarda bulunan iki kişi atılan havai fişeklerden yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Snob Magazin'in haberine göre, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde özel sahne tasarımıyla şarkılarını söyleyen Göksel, 3 saate yakın güçlü ve eşsiz performansıyla alkış topladı. Gösterinin bir parçası olarak havaya atılan havai fişekler şarkıcıyı ön sıralarda dinlemek isteyen iki hayranını yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bir kişinin eline gelirken, diğer kişinin ise kafasına isabet ettiği öğrenildi. İki vatandaş hemen ambulansla Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.