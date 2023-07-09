Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı

09.07.2023 12:13

Sevilen şarkıcı Göksel'in konserinde havai fişeklerden atılan iki kişi yaralandı. Konserin başında yaşanan kaza sonucunda bir kişi eline, diğer kişi ise kafasına isabet etti. Yaralanan hayranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Sevilen şarkıcı Göksel, aylardır hazırlık yaptığı konserine dün gece çıktı. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle bululan Göksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin başında ise talihsiz bir kaza yaşandı. Ön sıralarda bulunan iki kişi atılan havai fişeklerden yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Snob Magazin'in haberine göre, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde özel sahne tasarımıyla şarkılarını söyleyen Göksel, 3 saate yakın güçlü ve eşsiz performansıyla alkış topladı. Gösterinin bir parçası olarak havaya atılan havai fişekler şarkıcıyı ön sıralarda dinlemek isteyen iki hayranını yaraladı.

Göksel'in konserinde talihsiz kaza! Havai fişek, ön sırada oturan 2 kişiyi yaraladı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bir kişinin eline gelirken, diğer kişinin ise kafasına isabet ettiği öğrenildi. İki vatandaş hemen ambulansla Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göksel'in konserinde talihsiz kaza! Havai fişek, ön sırada oturan 2 kişiyi yaraladı
Göksel'in konserinde talihsiz kaza! Havai fişek, ön sırada oturan 2 kişiyi yaraladı
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Olayla ilgili soruşturma açılmaması rezillik kapalı alanda yada kısıtlı alanda yanıcı ve patlayıcı madde sokulması atılması yasak orada yangın da çıkabilirdi burada Sayın valimiz emniyet müdürümüz savcılarımız beklememeli derhal organizasyon şirketi işletme sorgulanmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Göksel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Mbappe, babasının köyünü ziyaret ederken silahlı korumalarla korundu
12:31 Babasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korundu
12:12 Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı
12:08 Göksel'in konserinde talihsiz kaza! Havai fişek, ön sırada oturan 2 kişiyi yaraladı
11:59 Ordu'da Sağanak Yağış Sonucu Taşkınlar ve Trafik Kapanması
11:57 Ordu sele teslim! Yollar kapandı, toprak dolan iş yerleri girilemez hale geldi
11:19 Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak
11:18 Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor
11:15 Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak
11:16 Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kaya parçalarıyla kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 12:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement