Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Şahika" karakteriyle milyonların hafızasında yer edinen başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, 42 yaşına bastı. Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan Cavadzade, doğum gününü yakın dostlarının katıldığı özel bir yemek organizasyonuyla kutladı.

Daha önce Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye ve Yasak Elma gibi projelerde de yer alan oyuncu, kariyerindeki performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

STİLİYLE BÜYÜLEDİ, PASTADAKİ NOT DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Doğum gününde siyah üzerine beyaz desenli, yırtmaçlı ve bandana detaylı şık elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Nesrin Cavadzade, çiçeklerle verdiği pozlarla da göz kamaştırdı. Instagram hesabından yeni yaşına ait kareleri paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kutlamada en dikkat çeken detay ise pastası oldu. Üzerinde İngilizce "LET THE FAME PAY" (Şöhret bedelini ödesin) yazılı esprili pasta sosyal medyada da ilgi topladı. Mumları üflemeden önce uzun uzun dilek tutan Cavadzade, gece boyunca neşeli anlar yaşadı.