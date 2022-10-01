Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı - Son Dakika
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Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı

01.10.2022 11:45

Görücü usulü evlendiği eşinden boşanmak için Esra Erol'un programına katılan Cemile Karaca, tek celsede boşandı. İki çocuğu için 10 bin TL tazminat ödemesi gereken eşinin kredi çekeceğini öğrenen Karaca'nın "Kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" şeklindeki sözleri Esra Erol'u ağlattı.

Yıllar önce görücü usulü evlendiği iki çocuğunun babası Ramazan Karaca'dan boşanmak isteyen Cemile Karaca, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşirken verdiği tepkilerden dolayı sosyal medyada viral olan Cemile Karaca, dün yayınlanan bölümde duygusal anlar yaşadı.

"KREDİ ÇEKECEKSE TAZMİNATI İSTEMİYORUM"

Ramazan Karaca ile tek celsede boşanan Cemile Karaca, canlı yayında sakin bir şekilde eşiyle yüzleşti. Mahkeme, Ramazan Karaca'nın iki çocuğu için nafakanın yanı sıra 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Eski eşinin tazminatı ödemek için kredi çekeceğini öğrenen Cemile Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ramazan'ın durumu iyi değil, kredi çekecekse ben tazminatı istemiyorum" demesi Esra Erol'u ağlattı. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Esra Erol, "Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
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Esra Erol, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanan Cemile'nin, 'Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum' sözleri Esra Erol'u ağlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı - Son Dakika
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