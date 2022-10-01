Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı

Yıllar önce görücü usulü evlendiği iki çocuğunun babası Ramazan Karaca'dan boşanmak isteyen Cemile Karaca, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşirken verdiği tepkilerden dolayı sosyal medyada viral olan Cemile Karaca, dün yayınlanan bölümde duygusal anlar yaşadı.

"KREDİ ÇEKECEKSE TAZMİNATI İSTEMİYORUM"

Ramazan Karaca ile tek celsede boşanan Cemile Karaca, canlı yayında sakin bir şekilde eşiyle yüzleşti. Mahkeme, Ramazan Karaca'nın iki çocuğu için nafakanın yanı sıra 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Eski eşinin tazminatı ödemek için kredi çekeceğini öğrenen Cemile Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ramazan'ın durumu iyi değil, kredi çekecekse ben tazminatı istemiyorum" demesi Esra Erol'u ağlattı. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Esra Erol, "Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.