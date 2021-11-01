Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti

İzmir Fuar Açık Hava'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! Ben Nazilliden geldim otopark paramı kim verecük yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur" ifadelerine yer verdi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı;

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.