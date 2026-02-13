Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı
13.02.2026 17:44  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Altuner kilo verme sürecine dair gelen sorulara tek tek yanıt verdi.

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Takipçilerinin kilo verme sorularına yanıt veren Altuner, 'Evet, o meşhur iğneyi ben de uyguladım.' dedi.

Zayıflama sürecini şu sözlerle anlattı:
"Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum.'

Sorulara verdiği esprili yanıt şu şekilde:

'Dediğim gibi, zaten bütün ülke galiba böyle eriyoruz. Tüm gürbüzler eridik. Yani düşünsenize; yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi. Hepimiz eridik. Niye eridik? Ne oldu yani? Merkür mü geri gitti, Satürn mü ileri geldi? Bir şey oldu; tıbbi bir müdahale oldu yani. Arkadaşlarım, bu arada ben bunu gerçekten sorulara dürüstçe bir cevap vermek için açıkladım. Yani 'sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' gibi bir şey söylememek için. Bu arada sağlıklı besleniyorum ve spor da yapıyorum, o ayrı konu ama sadece onları yapmıyorum yani."

Ünlü oyuncu, uygulamanın ciddiyetine de dikkat çekerek takipçilerini uyardı:

"Bazı sorular beni korkuttu. Vallahi şu kadar söyleyeyim: Doktor kontrolü olmadan kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra da zayıf olmanın zaten bir anlamı yok. Zayıf olmanın bence yaşarken de çok bir anlamı yok da, işte doktorlar 'zayıflayın' diyorlar. Anlatabildim mi? Ölürsünüz, sakın!"

Gözde Seda Altuner, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:58:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.