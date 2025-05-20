Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama - Son Dakika
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Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci\'den sürpriz kutlama

Oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalamasının ardından kalbini yeniden aşka açtı. Uzun süredir Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürmeyi tercih eden Düvenci, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. ''Seninle yaş almak bir mucize'' diyerek duygularını dile getiren ünlü oyuncu, aşkını kelimelere döktü.

20.05.2025 10:20
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Oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile olan evliliğini 2023 senesindetek celsede noktalamıştı. Sekiz yıl süren bu birlikteliğin ardından iç dünyasına dönen Düvenci, yeni bir yolculuğa adım attı. Boşanma sonrası hayatında sade ve huzurlu bir dönem tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir radyo dünyasının tanınan ismi Güçlü Mete ile birlikte. Gözlerden uzak yaşamayı seçen çift, ilişkilerini magazin ışıklarının uzağında, kendi ritminde sürdürüyor.

Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününü ise bu sade çizgiden ödün vermeden, içten bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Düvenci paylaşımına şu notu düştü, "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün… Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum… '

Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

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Son Dakika Magazin Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 24Erzincan:
    gözlerden uzakmı? fotoğrafları CIA mi gönderdi? :) 9 0 Yanıtla
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