Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak - Son Dakika
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Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak

16.08.2022 22:51

Güldür Güldür Show hayranlarını üzen bir haber geldi. Sosyal medyada gündem olan bir iddiaya göre ekibin başarılı isimlerinden ünlü oyuncu Onur Buldu, yeni bir projeye başlaması sebebiyle programa veda etti.

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda edecek.

Güldür Güldür Show hayranlarını yıkan haber! Ünlü isim Onur Buldu artık olmayacak

MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI

Buldu, son olarak Güldür Güldür Show ekibinin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" şeklinde yorumlar gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı. Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.

Güldür Güldür Show hayranlarını yıkan haber! Ünlü isim Onur Buldu artık olmayacak

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.

İşte o paylaşım:

Güldür Güldür Show hayranlarını yıkan haber! Ünlü isim Onur Buldu artık olmayacak
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Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak - Son Dakika


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