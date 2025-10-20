Güller ve Günahlar'da Duygusal Anlar - Son Dakika
Güller ve Günahlar'da Duygusal Anlar

20.10.2025 12:49
Murat Yıldırım'ın oyunculuğu izleyicileri etkiledi, Serhat'ın sahnesi sosyal medyada konuşuldu.

KANAL D'nin ilgi gören dizisi Güller ve Günahlar, izleyicilerden tam not aldı. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat karakteri, yaşadıklarıyla sanal medyada çok konuşuldu.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizide Serhat'ın fonda erkekler ağlamaz şarkısında ağladığı sahne, seyirciye duygusal anlar yaşattı. Serhat'ın yaşadığı içsel çatışma ve Yıldırım'ın güçlü performansı dizinin reytinglerini de yukarı taşıdı.

DUYGU DOLU YÜZLEŞME

Serhat'ın duygusal yüzleşmesi dizinin son bölümüne damga vurdu. Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer'in unutulmaz eseri 'erkekler ağlamaz' fonda çalarken Serhat'ın gözyaşlarına engel olamadığı anlar izleyiciyi derinden etkiledi.

'BEN BİLE AĞLADIM, OYUNCULUK MÜKEMMELDİ'

Sanal medyada Murat Yıldırım'ın oyunculuğu geniş yankı uyandırdı ve pek çok kullanıcı tarafından övgüyle bahsedildi. İzleyici, 'Murat Yıldırım gerçekten harika bir performans sergiliyor', 'Erkekler ağlamaz demişler ama Serhat'ın o sahnesinde ben bile ağladım, oyunculuk mükemmeldi' şeklinde yorumlarda bulundu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

