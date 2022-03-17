Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla gündemde olan Gülşen ile ilgili bir iddia herkesi şaşırttı. Gelen son dakika iddiasına göre Gülşen'in evliliği çatırdadı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu arasında yaşananların perde arkasını kaleme aldı.

"ASLINDA DOĞRUYDU"

Akay, "Müzik piyasasında her şey çabuk duyulur. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun zaman zaman boşanacakları iddia edilmişti ve o iddialar aslında hep doğruydu. Bir süredir Gülşen'in sahnelerde tercih ettiği kıyafetler, bu evlilikte hep kriz çıkarıyordu ve her zaman araya birileri giriyor, çifti barıştırıyordu" diyerek şoke etti.

"BOŞANMA KARARI ALDILAR"

Sözlerini sürdüren Onur Akay, "Ancak bu sefer aralarında çıkan 'Lolipop' ve 'Kucak Dansı' krizini aşabilecekler mi bilmiyorum. Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen boşanma kararı aldı. Ozan, Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' için çektirdiği fotoğrafları görünce çok sinirlenmiş ve şarkının o fotoğraflarla çıkmasını onaylamamış.

BOŞANMA HABERLERİNE FOTOĞRAFLI YANIT!

Gülşen'den günler sonra boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Gülşen, Lolipop şarkısı eşliğinde eşi Ozan Çolakoğlu ile bir mekanda dans etti. İkilinin samimi dansı sosyal medyada gündem oldu. Çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığı da ortaya çıktı.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.