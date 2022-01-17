Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular

Güçlü sesi ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiren Gülşen'in özel hayatıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen ve Azur Benan adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Gülşen'in evliliğinde kriz yaşadığı hatta boşanma kararı aldıkları ileri sürüldü.

AYRILIK KARARI SONRASI EVDEN AYRILDI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ayrılık kararından sonra Ozan Çolakoğlu evden ayrılıp bir arkadaşının yanında yaşamaya başladı.

"YALAN HABER, ÇOK MUTLULAR"

Kısa sürede gündem olan boşanma iddiasının ardından Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk'ten açıklama geldi. Habertürk'e konuşan Şentürk, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir" diyerek iddialara son noktayı koydu.