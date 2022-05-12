Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı - Son Dakika

Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Gülşen, dün akşam giydiği sahne kıyafetiyle yine sosyal medyada gündem oldu.

3 YIRTMAÇLI ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cesur kıyafetleriyle sürekli gündem olan Gülşen, yine ilginç bir kıyafetle sahneye çıktı. Mini ve transparan elbiselerle görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, bu sefer bileklerine kadar mavi uzun bir elbise tercihi ile sevenlerini şaşırttı.Yalnız elbisenin neredeyse ön tarafı komple yırtmaçlı elbisesine olumlu-olumsuz yorum yağdı.