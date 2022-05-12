Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı - Son Dakika
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Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı

12.05.2022 09:00

Ünlü şarkıcı Gülşen'in dün akşamki konserinde giydiği cesur kıyafet, yine çok konuşuldu. Kimileri şarkıcının sahne kıyafetini cesur bulsa da kimileri çok kötü yorumunda bulundu.

Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Gülşen, dün akşam giydiği sahne kıyafetiyle yine sosyal medyada gündem oldu.

3 YIRTMAÇLI ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cesur kıyafetleriyle sürekli gündem olan Gülşen, yine ilginç bir kıyafetle sahneye çıktı. Mini ve transparan elbiselerle görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, bu sefer bileklerine kadar mavi uzun bir elbise tercihi ile sevenlerini şaşırttı.Yalnız elbisenin neredeyse ön tarafı komple yırtmaçlı elbisesine olumlu-olumsuz yorum yağdı.

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Gülşen, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı - Son Dakika


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