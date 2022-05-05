Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi?

05.05.2022 08:33
Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi?

Dün akşam 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine yurttan ayrılan Eda ve Yaren İstanbul'da Fırat'a ait evde yaşamaya başlar. Yaren, Eda'nın ona yalan söylediğini öğrenince küplere biner ve tüm bağları koparmaya karar verir.

Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.

GÜLÜMSE KADERİNE'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul'da alırlar. Eda Yaren'e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.Aslında Fırat'a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda'nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren'in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.

YORUMLAR
500
04 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı 04 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Gülümse Kaderine, Bahar Şahin, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
08:34 Şarkıcı Merve Özbey 6 aylık hamile haliyle sahneye çıktı!
08:33 Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi?
08:29 Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı
08:20 5 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:07 5 Mayıs güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:06 5 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
08:01 Suriyelilerin dönüşünü sağlayacak projenin detayları netleşiyor: Kalıcı konutlar, tarıma kazandırılan araziler, iş imkanları!
07:59 Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
07:42 ABD: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
07:41 Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 08:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement