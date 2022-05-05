Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.
Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul'da alırlar. Eda Yaren'e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.Aslında Fırat'a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda'nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren'in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren'in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.
Son Dakika › Magazin › Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler oldu? Yaren Eda'nın yalanlarını öğrenecek mi? - Son Dakika