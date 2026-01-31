Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, konsere Uşakspor ceketiyle çıktı

Güney Kore'nin en ünlü rapçileri arasında gösterilen Lee Taeyong'dan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan 30 yaşındaki Lee Taeyong'un TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu ceket giydiği görüldü. Ceket renginin de Uşakspor'un forma rengi olan turuncu-siyah olduğu gözlemlendi.
Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok yorum yapan kullanıcı, ünlü şarkıcının neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiğini sordu.
İşte o fotoğraf:
