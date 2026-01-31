Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, konsere Uşakspor ceketiyle çıktı

Güney Kore'nin en ünlü rapçileri arasında gösterilen Lee Taeyong'dan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KONSERE UŞAKSPOR LOGOLU CEKETİ İLE ÇIKTI

Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan 30 yaşındaki Lee Taeyong'un TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu ceket giydiği görüldü. Ceket renginin de Uşakspor'un forma rengi olan turuncu-siyah olduğu gözlemlendi.

HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok yorum yapan kullanıcı, ünlü şarkıcının neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiğini sordu.

İşte o fotoğraf: