Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları aşklarını ilan etti

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler'in başrolünü paylaştığı Güzel Günler dizisinin setinden aşk çıktı. Dizide eski sevgiliyi oynayan Dakak ve Tanlar'ın bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.
İlişkilerini saklamama kararı alan ikili, sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etti. Birlikte Anıtkabir'e giden genç oyuncular, çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından yayınladı. İkilinin samimi pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birbirlerine de çok yakıştırıldılar.
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