Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları aşklarını ilan etti - Son Dakika
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Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları aşklarını ilan etti

03.01.2023 08:32

Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medya hesabından yayınladıkları pozlarla aşklarını ilan etti.

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler'in başrolünü paylaştığı Güzel Günler dizisinin setinden aşk çıktı. Dizide eski sevgiliyi oynayan Dakak ve Tanlar'ın bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

İlişkilerini saklamama kararı alan ikili, sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etti. Birlikte Anıtkabir'e giden genç oyuncular, çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından yayınladı. İkilinin samimi pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birbirlerine de çok yakıştırıldılar.

İşte çiçeği burnunda çiftten ilk kareler...

Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı
Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı
Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı
Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı
Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı
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Güzel Günler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları aşklarını ilan etti - Son Dakika


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