Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama - Son Dakika
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Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama

03.05.2022 13:07
Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama

Aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde hayatını birleştiren şarkıcı Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Hadise, ilk kez evliliği hakkında konuştu.

Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

Mayıs ayında dünyaevine gireceleri konuşulan ünlü çiftin, önceki gün Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdukları iddia edildi. Sürpriz törene ait fotoğraf paylaşılmazken, iki isim de haklarında çıkan haberlere sessiz kaldı.

Bayramı Kıbrıs'ta geçiren 36 yaşındaki şarkıcı, hayranlarına müzik ziyafeti sunarken, Mehmet Dinçlerler ile evlilik haberini sahnede doğruladı.

'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullandı.

Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama
Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama
Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama
Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama
Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama

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Mehmet Dinçerler, Evlilik, Kıbrıs, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama - Son Dakika


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