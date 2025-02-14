Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı - Son Dakika
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Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisi fazla müstehcen bulunmuş ve dizideki ateşli sahneler uzun süre konuşulmuştu. 8 bölümlük dizi, beklentileri karşılayamayarak izleyicilerden düşük puan alsa da Hadise'ye 10 milyon TL kazandırdı.

14.02.2025 13:27
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Oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan adlı dizide, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçmişti.

Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

EN KÖTÜ İKİNCİ DİZİ OLDU

Dizi, IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı. 2.1 puan alan Esas Oğlan dizisi, yeniden çekilen Sihirli Annem'in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.

Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

8 BÖLÜMDE SERVET KAZANDI

Dizideki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise'nin 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeniyle aşk yaşadığını ilan etmişti.

Hadise \'En kötü dizi\' seçilen Esas Oğlan\'dan servet kazandı

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Son Dakika Magazin Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Millet ne meraklıymış hadisenin totosuna 1 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    avantadan millet ne güzel paralar kazanıyor vay halimize bak bide üç kuruşa cirpindur borç içinde 1 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    AYSE BARIM faktöru 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı - Son Dakika
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