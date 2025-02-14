Oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan adlı dizide, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçmişti.
Dizi, IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı. 2.1 puan alan Esas Oğlan dizisi, yeniden çekilen Sihirli Annem'in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.
Dizideki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise'nin 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeniyle aşk yaşadığını ilan etmişti.
Son Dakika › Magazin › Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı - Son Dakika
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