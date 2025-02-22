Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim - Son Dakika
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Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Hadise'nin klibini överken kendisine meydan okuduğu yoruma sert bir tepki gösterdi. 'Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım' yorumuna Akalın, 'Ben bunların alasını çektim, onlar arkamdan gelsin' şeklinde yanıt verdi.

22.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:11
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Hadise'nin Fırtınam klibiyle ilgili yapılan bir yoruma verdiği sert cevapla gündem oldu.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayımladığı Fırtına şarkısı ve klibi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının cesur tarzı ve dansına binlerce yorum geldi.

DEMET AKALIN O YORUMA DAYANAMADI

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin klibini överken Demet Akalın'a meydan okudu. Kullanıcının, "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı çok sert oldu.

Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

Akalın, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz" dedi.

Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

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Son Dakika Magazin Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hidir Akbaba:
    hadise klozete oturup ıkınsa kıçınndan 100 tane Demet çıkarır 10 25 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Demet kendini övmene gerek yok, insanlar kimin nasıl klip çektiğini biliyor. Hadise senden daha iyi.. 14 10 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ahlaken daha düşük savaşı mı bu? 19 2 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    demet abla edebiyat ve türkçe öğretmenin kimdi merakdan soruyorum sadece:) 17 2 Yanıtla
  • murat2069:
    DUNKİ İTHAL KAŞAR ADI SANATÇI OLMUŞ İÇİ BOŞ 5 3 Yanıtla
  • serkan keskin:
    okurken gozlerim kanadi 7 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    demet hadiseden daha der li toplu ve güzel. 4 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hadise adı üstünde 6 1 Yanıtla
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