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Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde - Son Dakika

Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde

18.12.2021 22:14
Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'e vereceği yılbaşı hediyesi için kesenin ağzını iyice açarak 3 milyon TL değerinde iki katlı ve bahçeli villa aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık olan ilişkisini sonlandıran ve iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor.

3 MİLYON TL'YE VİLLA ALDI

Güneş gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'e büyük bir yılbaşı hediyesi vermeyi planlıyor. İki katlı bahçeli villa aldığı iddia edilen 36 yaşındaki popçunun kesenin ağzını açarak üç milyon TL ödediği öğrenildi. Evin dekorasyonu ise annesinin zevkine göre döşendi.

ALTIN KELEBEK'TE EN İYİ ŞARKICI SEÇİLDİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen47. Altın Kelebek Ödülleri töreni En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görülmüştü. . Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.

Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Türk Lirası, Hadise, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde - Son Dakika
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