Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı!

23.09.2022 17:32
Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı!

Hadise'nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler günler sonra ortaya çıktı. Dinçerler bakın nerede ve nasıl görüntülendi...

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler Bakın <a class='keyword-sd' href='/nerede/' title='Nerede'>Nerede</a> Ortaya Çıktı!

RODOS'A GİTTİ

tv100'de yer alan habere göre; Mehmet Dinçerler, üç erkek arkadaşıyla birlikte bu sabah Rodos'ta görüldü. Dört erkek adaya giden iş insanını oradaki Türk tatilciler tanıdı.

Dinçerler'in şapka ve maskeyle kendisi kamufle ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Sürpriz boşanma kararının yankıları sürerken gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda, Hadise'nin en büyük pişmanlığını açıkladı.

Arif Hür, "Önce Kaan Yıldırım'dan ayrılan şimdilerde ise Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığının sosyal medyadan sevgilisi ve eşiyle fotoğraf paylaşmak olduğu iddia ediliyor...

Hadise bir sonraki ilişkisinde fotoğraf paylaşımında bulunmazsa kimse şaşırmasın..." ifadelerini kullandı.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, boşanmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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