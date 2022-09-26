Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi! - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi!

26.09.2022 18:14
Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi!

Hadise'nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler günler sonra Rodos'ta ortaya çıkmıştı. Dinçerler'den sürpriz bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi!

RODOS'A GİTTİ

Mehmet Dinçerler, üç erkek arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz hafta sonu Rodos'ta görüldü.

HESABINI AKTİF HALE GETİRDİ

Tatil yaparak moral depolayan Dinçerler, geçtiğimiz hafta kapattığı Instagram hesabını bugün yeniden açtı.

Dinçerler'in iş hayatına yönelik paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sürpriz boşanma kararının yankıları sürerken gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda, Hadise'nin en büyük pişmanlığını açıkladı.

Arif Hür, "Önce Kaan Yıldırım'dan ayrılan şimdilerde ise Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığının sosyal medyadan sevgilisi ve eşiyle fotoğraf paylaşmak olduğu iddia ediliyor...

Hadise bir sonraki ilişkisinde fotoğraf paylaşımında bulunmazsa kimse şaşırmasın..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi!

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, boşanmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler'den Sürpriz Hamle Geldi! - Son Dakika

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