İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri konuşulmaya devam ediyor. Dizide iflah olmaz bir romantik ve risk analisti Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahnelere imza attı. Sahneleri izleyenler Hadise'nin donuk olmasına atıfta bulunarak "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › Magazin › Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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