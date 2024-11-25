Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

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Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden Hadise, şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki sevişme sahneleriyle gündemde... O sahneleri izleyenler ''Çok yapmacık geldi bana'' demekten kendini alamadı.

25.11.2024 15:06  Güncelleme: 15:15
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İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri konuşulmaya devam ediyor. Dizide iflah olmaz bir romantik ve risk analisti Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahnelere imza attı. Sahneleri izleyenler Hadise'nin donuk olmasına atıfta bulunarak "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.

Hadise\'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Kültür Sanat, Magazin, Hadise, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yunuss Bayern:
    Dağdaki TERÖRİSTLERE KURBAN OLUN 10 62 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    mahsuru yok istediği kadar yeni baştan daha iyisi olana kadar tekrar tekrar çekebilir nasılsa .. 11 0 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    Daha ne yapsın 3 4 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Kim demis? Belgesi nerde? Yendes kanalin haberciligi iste 0 6 Yanıtla
  • Tolga akar:
    tutuklu biraz cumurbaskanına veya cemaatleri eleştiren kanalları buraksımda bunlara baksın bu nedir ya diziye bak 2 1 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    içine giden hareketi de göstermeliydi eksik olmuş 3 0 Yanıtla
  • Salih Oguz:
    Bu nasıl bir dizi..!Derhal kaldırılmalı.. 2 0 Yanıtla
  • Ufuk Temel:
    Sevişme iyi değil her bölüm sevişme bekliyoruz 2 0 Yanıtla
  • fatih yılmaz:
    bunlar nasil tomluma ornek olacaklar yaziklar olsun 1 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    gurbetci kezban 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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