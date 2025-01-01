Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı - Son Dakika
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Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı

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Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcının performansı sosyal medyayı ikiye bölerken kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise çok etkilendiğini dile getirdi.

01.01.2025 09:59
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O Ses Türkiye Yılbaşı programı birbirinden ünlü isimlerle ekranlara geldi. Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan Hadise'nin, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği şarkı gündem oldu.

Vahşice katledilen küçük kız için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendiren Hadise'nin bu tercihi ise tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.

Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı

Hadise'nin seslendirdiği "Sıfır Tolerans" şarkısının sözleri ise şu şekilde;

"Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha..."

Hadise\'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı

O Ses Türkiye, Diyarbakır, Televizyon, Yılbaşı, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Reis Rs:
    Ya Arkadaş Dirisine saygınız yok Ölümüze saygınız olsun. sıfır tolerans ne alaka Narin Küçük Bir Kız Çocuğu olarak hiç birşey den habersiz kendi temiz dünyasında yaşıyordu tabi öldürüleceği güne kadar....artik bırakın bir şeylerden reyting yapmayı sacmalama zamanı değil at gözlükleriyle hayata bakarsanız sadece kendi doğrularınızı görürsünüz...Neçe giyip giden hayatlar var tolerans Zamanı değil... 65 3 Yanıtla
  • Fk:
    narinin kimsenin boş kelimelerine ihtiyaci yok anlamsız şarkılarınada 42 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Pis zihniyet bu işte, CehaPe zihniyeti. 24 13 Yanıtla
  • monşer null:
    Show Peşinde 29 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Şarkı sözleri ile katledilen küçük yavrumuzun yaşadıkları arasında hiç bir alaka yok. Hadise; asıl sana sıfır tolerans.. 21 0 Yanıtla
  • GreenXmen:
    Haberde " 10 gün sonra bedeni bulunan " diye belirtilmiş. Yanlışınızı düzeltiniz. 19 gün sonra bulundu. 18 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    laf ola beri gele 16 1 Yanıtla
  • serkan Abasar:
    ne kadar zavallı reklam yapmak için kullandığı şeye bak nasılda sırıtıyor 8 0 Yanıtla
  • Alperen :
    Yav bırakın böyle sovları kendinizi rezil ediyorsunuz hadise harım 3 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    bu ne yaman çelişki hadise 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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