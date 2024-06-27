Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu - Son Dakika
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Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain'de yayınlanacak Esas oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise'nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.

27.06.2024 08:46
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Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak. Yakın arkadaşı Seda Bakan'la aynı dizide rol alacak olan Hadise, İlhan Şen ile partner oldu.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı Esas Oğlan dizisi, Gain'de yayınlanacak. Temmuz ayının ikinci haftası çekimleri başlayacak olan dizide Hadise Ceren rolünü, İlhan Şen de Mert rolünü oynayacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı dizinin çekimleri de İstanbul'da yapılacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide rol alan Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek.

Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu
Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

İlhan Şen, Hadise, Gain, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Bol bol sevişecekse izlerim. 19 2 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Yakışıklı derken :))) bunun neresi yakışıklı 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: öbür dizi oyuncuların pabucunu dama atar yakında 5 9 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: Oyunculuk sıfır,dıksıyon konusma sıfır gerci sesi ayarlarlar :) bedenını sergıleyerek bır yerlere gelmıs kadından cok sevısme sahneleri gelır 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hımmmm :)) Hadise , büyük hadise çıkaracak ! 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu - Son Dakika
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