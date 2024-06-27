Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

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Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak. Yakın arkadaşı Seda Bakan'la aynı dizide rol alacak olan Hadise, İlhan Şen ile partner oldu.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı Esas Oğlan dizisi, Gain'de yayınlanacak. Temmuz ayının ikinci haftası çekimleri başlayacak olan dizide Hadise Ceren rolünü, İlhan Şen de Mert rolünü oynayacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı dizinin çekimleri de İstanbul'da yapılacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide rol alan Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek.