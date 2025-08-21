Hadise\'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag\'i açıldı

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın 2013'te "High School" şarkısının klibinde verdiği pozu canlandırarak başlattığı sosyal medya akımına katıldı. İnsanların yüksek topuklularla, çömelerek veya bacak bacak üstüne atarak verdikleri pozlardan oluşan akıma, Hadise bu kez bir masanın üzerinde, şampanya ve bardakla dahil oldu.

DİNİ SEMBOLLER TARTIŞMA YARATTI

Hadise'nin paylaşımında tespih ve hurma gibi dini sembolleri ayağının altında bulundurması büyük tepki çekti. Bu durum, özellikle dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlerce saygısızlık olarak değerlendirildi.

"HADDİNİ BİL" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Tartışmalar kısa sürede sosyal medya platformu X'e taşındı. Çok sayıda kullanıcı, tepkisini dile getirerek #Hadisehaddinibil etiketiyle paylaşımlar yaptı.