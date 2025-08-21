Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag'i açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag'i açıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Hadise\'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag\'i açıldı
21.08.2025 12:09  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hadise\'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag\'i açıldı
Haber Videosu

Hadise, Nicki Minaj'ın başlattığı akıma katılarak verdiği pozda tespih ve hurma gibi dini sembolleri ayağının altına aldı. Fotoğraf tepki toplarken, sosyal medyada #Hadisehaddinibil etiketi gündem oldu.

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın 2013'te "High School" şarkısının klibinde verdiği pozu canlandırarak başlattığı sosyal medya akımına katıldı. İnsanların yüksek topuklularla, çömelerek veya bacak bacak üstüne atarak verdikleri pozlardan oluşan akıma, Hadise bu kez bir masanın üzerinde, şampanya ve bardakla dahil oldu.

DİNİ SEMBOLLER TARTIŞMA YARATTI

Hadise'nin paylaşımında tespih ve hurma gibi dini sembolleri ayağının altında bulundurması büyük tepki çekti. Bu durum, özellikle dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlerce saygısızlık olarak değerlendirildi.

Hadise'ye sosyal medyadan tepki yağıyor: Haddini bil

"HADDİNİ BİL" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Tartışmalar kısa sürede sosyal medya platformu X'e taşındı. Çok sayıda kullanıcı, tepkisini dile getirerek #Hadisehaddinibil etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Sosyal Medya, Nicki Minaj, Magazin, Hadise, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Four Channel:
    din din diye diye ülke ne hale geldi. aç kaldı karnımız birileri iyi doydu sayenizde. gidip de gelen var mı? Kuranı kaciniz Türkçe okudu? ikra ikra diye övünüyorsunuz ama bu kitap Allah kelamı mı ona bile okumadan karar veriyorsunuz. 35 146 Yanıtla
    Belki Hayat:
    "Bak kardeşim, Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: 'Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?' (Muhammed 47:24). Sen okumadan nasıl hüküm veriyorsun? Eğer bu kitabın Allah kelamı olmadığına inanıyorsan, Rabbimiz yine meydan okuyor: 'Eğer bu Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin!' (Bakara 2:23). Sen 'kimileri bu işten karnını doyuruyor' diyorsun ama unutma: 'Sakın inkâr edenlerin refahı seni aldatmasın. Az bir faydadır; sonra varacakları yer cehennemdir.' (Âl-i İmrân 3:196-197). Asıl mesele şu: 'O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelen kurtulur.' (Şuara 26:88-89) Biz kulaktan dolma sözlere değil, Allah'ın indirdiğine uyarız: 'Sana Rabbinden indirilene uy! Ondan başka ilah yoktur. Ama insanların çoğu yüz çevirir.' (En'âm 6:106). 45 2
    Belki Hayat:
    Bak kardeşim, Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: 'Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?' (Muhammed 47:24). Sen okumadan nasıl hüküm veriyorsun? Eğer bu kitabın Allah kelamı olmadığına inanıyorsan, Rabbimiz yine meydan okuyor: 'Eğer bu Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin!' (Bakara 2:23). Sen 'kimileri bu işten karnını doyuruyor' diyorsun ama unutma: 'Sakın inkâr edenlerin refahı seni aldatmasın. Az bir faydadır; sonra varacakları yer cehennemdir.' (Âl-i İmrân 3:196-197). Asıl mesele şu: 'O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalp' elen kurtulur.' (Şuara 26:88-89). Biz kulaktan dolma sözlere değil, Allah'ın indirdiğine uyarız: 'Sana Rabbinden indirilene uy! Ondan başka ilah yoktur. Ama insanların çoğu yüz çevirir.' (En'âm 6:106). 21 1
    Apple User:
    it soyu 3 1
    Selma Çınar:
    Sen önce git kendine bak akıl fukarası şu ülkede gerçekten okuyanlar asıl kültürünü ,dinini ,dilini bilenler okımayanları da görüyoruz Kadıköy sokakları mı okumuş da o yüxden amerika nın teksas ı na dönmüş,gençler uyuşturucudan kendilerşnden geçmiş hepsi bi kenarda zulalamış kalmış ,bilim diye diye taş çağına döndünüz de cahillikten kendinizden haberiniz bile yok 1 1
  • Murat YILMAZ:
    Kimlere hizmet ettiği belli ......nun 54 3 Yanıtla
  • Erol:
    ALLAH, ıslah eylesin diyecegimde bu zamana kadar ıslah olmamışşa bunsaatten sonra ıslah olmaz.heswbını veriri ahirette 46 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    bi got sende var 32 0 Yanıtla
  • deli balta:
    haç görünmüyor nerdeki 17 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:46:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag'i açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.