Hafsanur Sancaktutan\'ın sosyal medya hamlesi ayrılık söylentilerini alevlendirdi

30.01.2026 17:22
Ünlü oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın sessiz sedasız birliktelikleri sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı. Sancaktutan'ın, sevgilisi Aka ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ayrılık iddialarını alevlendirdi.

Yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri sessiz sedasız birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncunun Aka'nın tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması, "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Magazin dünyasında "evlilik" haberleri beklenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, bu kez hayranlarını üzen bir iddiayla gündemde. Uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin ilişkisinde kriz çıktığı öne sürüldü.

FOTOĞRAFLAR BİR GECEDE SİLİNDİ

İddiaların fitilini ateşleyen olay, 25 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabında yaptığı temizlik oldu. Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile olan tüm fotoğraflarını profilinden kaldırdı. Bu hamle, takipçileri tarafından "ayrılığın ilanı" olarak yorumlandı.

KAFALARI KARIŞTIRAN DETAY: TAKİP DEVAM EDİYOR

Sosyal medyadaki bu "silme" operasyonuna rağmen, çiftin birbirlerini takip etmeye devam etmesi kafaları karıştırdı. Ayrıca Kubilay Aka cephesinde henüz benzer bir hamle gelmemesi ve fotoğrafların duruyor olması, ilişkinin tamamen bitip bitmediği konusunda soru işaretlerini artırdı.

EVLİLİK HABERİ BEKLENİYORDU

Kısa süre öncesine kadar nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çiftten, sosyal medyada yankı uyandıran bu iddialara dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin bu sessizliği, hayranları arasında "geçici bir küslük mü yoksa kesin bir veda mı?" tartışmalarını başlattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    sözleşme bitti,ne olacaktı. 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hadi bakalim hayirlisi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
