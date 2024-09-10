Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar\'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi

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Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 65 yaşındaki ünlü spiker-sunucu Reha Muhtar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Reha Muhtar ile bir dönem ilişki yaşayan ve geçtiğimiz günlerde sanatçının eski eşi Deniz Uğur ile problem yaşayan Nilüfer, bugün hastaneye gitti. Muhtar'ı ziyaret eden Nilüfer, güzel haberi de verdi.

"REHA MUHTAR'LA OTURUP SOHBET ETTİK"

Hastane çıkışında Muhabir Online tarafından görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili "Gayet iyi, daha da iyi olacak. Biraz zamana ihtiyaç var. Oturuyordu sohbet ettik. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Taburcu olmasıyla ilgili şu an bir şey söylenmedi. Sadece biraz yorgun buradan içim rahat ayrılıyorum" dedi.

Reha Muhtar hastanede tedavi görürken eski eşi Deniz Uğur da oğlunun Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi olmasıyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın bu süreçle ilgili bilgisi yok" diyerek uzaklaştı.

REHA MUHTAR'A NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar 20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.