Hakan Hatipoğlu, Omuz Sorunu İçin Ameliyat Olacak

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Hakan Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmanın ardından ünlü sunucudan endişelendiren bir açıklama geldi.

Omzunda bir sıkıntı olduğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu, "İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda" dedi.

Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından ise "Şifayı ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün bana müsaade!" paylaşımı yaptı.