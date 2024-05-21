Hakan Hatipoğlu, Omuz Sorunu İçin Ameliyat Olacak - Son Dakika
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Hakan Hatipoğlu, Omuz Sorunu İçin Ameliyat Olacak

Hakan Hatipoğlu, Omuz Sorunu İçin Ameliyat Olacak

Ünlü sunucu Hakan Hatipoğlu, omzunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı. Salı günü ameliyat olacak olan Hatipoğlu, yaz aylarına kadar dinlenme sürecine gireceğini belirtti.

21.05.2024 21:12
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Hakan Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmanın ardından ünlü sunucudan endişelendiren bir açıklama geldi.

Omzunda bir sıkıntı olduğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu, "İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda" dedi.

Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından ise "Şifayı ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün bana müsaade!" paylaşımı yaptı.

HAKANSON

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hakan Hatipoğlu, Omuz Sorunu İçin Ameliyat Olacak - Son Dakika

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