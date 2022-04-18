Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum - Son Dakika
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Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum

18.04.2022 13:37
Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla bir araya geldiği iftar yemeğine katılan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere ilk olarak sosyal medya hesabından daha sonra da canlı yayında yanıt verdi. Ural, "Bir rüya görsem bir vahiy gelse, seçim günü Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy çıkıyor. O da benim oyum. Ve ikimiz de yok oluyoruz. Kahkahalarla o oyu ben atarım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Hakan Ural'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları gündem oldu. Ural, hakkında yapılan eleştirilere yönelik konuştu.
Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı'yla üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında, cumhurbaşkanı ile olan fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi.

"BEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÇOK SEVEN BİR ADAMIM"

Ural, "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşamamış bir adamım. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bir memlekete, bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" diye sordu. Hakaret ve tehditvari yorum yapanlara tepki gösteren Hakan Ural "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'kaybedecek bir şeyi yok tabii" diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, 3 çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" dedi. Hakan Ural, eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek "Evladıyla, çocuklarıyla, ailesiyle vakit geçiren, işine gücüne giden bir adamım. Sırf beni söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum" yorumunda bulundu.

"SON NEFESİME KADAR DA BUNU SAVUNACAĞIM"

Sözlerini sonunda ise Ural, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir insanım. bunu da hiç saklamam. İnsani olarak da çok seviyorum. Memlekete yapmış olduğu hizmetleri saymak… Allah çarpar adamı. Tüm yaşamının tamamını ülkesine adamış bir insanı yok sayacaksın da ben bu kadar hizmete mukabil seviyorum diye kötü olacağım! Vatana millete faydası olduğu için yaptıklarının hakkı ödenemeyeceği için Allah razı olsun diyorum. Son nefesime kadar da diyeceğim. Bir rüya görsem bir vahiy gelse, seçim günü Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy çıkıyor. O da benim oyum. Ve ikimiz de yok oluyoruz. Kahkahalarla o oyu ben atarım." dedi.

Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
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Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap! Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap! Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt! Hakan Ural'dan Eleştirilere Bomba Yanıt!

Neler Oluyor Hayatta, Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum - Son Dakika


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