Hakan Yılmaz\'dan aylar sonra şaşırtan baba itirafı!

Oyuncu Hakan Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında, "Sıcak Büfe" filminin çekimleri sırasında yaşadığı büyük acıyı ilk kez anlattı. Saba Tümer'in sunduğu programa konuk olan deneyimli oyuncu, babasının vefatını film setindeyken, üstelik sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi.

ACI HABERİ SETTE ÖĞRENDİ

Yılmaz, çekimlerin henüz ikinci gününde aldığı bu haberle sarsıldığını belirterek, "Bir anda telefonuma başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Instagram'a baktım, babamın vefat ettiğini oradan öğrendim," dedi. Yaşadığı şoku tarif etmekte zorlanan oyuncu, o an sette çekimlerin sürdüğünü ve ne yapacağını bilemediğini dile getirdi.

Durumu öğrenen yönetmen Serdar Gözelekli'nin çekimleri durdurmayı teklif ettiğini aktaran Yılmaz, "Yönetmenimiz hemen 'Abi duralım, sen git' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar ama o anki ruh halimle iki sahne daha çektim. Sonra babamı son yolculuğuna uğurlamak üzere Bodrum'a gittim," şeklinde konuştu. Profesyonelliğiyle takdir toplayan Yılmaz, yaşadığı derin acıya rağmen sete dönerek çekimleri tamamladı. Bodrum'da gerçekleşen cenaze töreninde ise oyuncuyu dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.