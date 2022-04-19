Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi? - Son Dakika
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Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?

19.04.2022 09:44
Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?

Dün akşam ATV ekranlarında 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Hakim'de Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde Yasemin adalete güvendiğini ve kanun dışında hiçbir işin içinde olmayacağını söylese de tehditlere karşı direnebilecek mi?

HAKİM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
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Erdal Beşikçioğlu, Hakim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi? - Son Dakika


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