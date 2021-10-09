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Hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak - Son Dakika

Hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak

09.10.2021 09:09

İş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak geldi. Esra Ersoy, Ankaralı iş adamı M.Y. hakkında, iftira suçundun suç duyuruşunda bulundu.

Cicişler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş adamı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Esra Ersoy da avukatı aracılığıyla M.Y. hakkında 'iftira'dan suç duyurusunda bulundu.

"MÜVEKKİLİMİ EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞTIR"

Esra Ersoy'un avukatı, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili ile M.Y.'nin 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıklarını ileri sürerek, "Şüpheli ilişkilerinin en başında müvekkilime bekar olduğunu söylemiş ve evlilik vaadi ile kandırmıştır. Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş; ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir. Bu şekilde müvekkilim şüpheliye aşık olmuş ve 11 yıl boyunca birlikte olmuşlardır. Ancak aralarında yaşanan küçük bir sorun sonrası şüpheli müvekkil hakkında karalama kampanyasına başlamış ve gerçeğe aykırı bir şekilde suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle

"SOSYAL MEDYADAN RAHATSIZ EDİCİ MESAJLAR ALMIŞTIR"

Dilekçede, 'cinsel taciz' soruşturmasına konu fotoğraf ve görüntülerin, iş insanı M.Y.'nin talebi üzerine müvekkili tarafından gönderildiğini belirten avukat, "Şüpheli, müvekkilimin masum olduğunu bilmesine rağmen asılsız bir beyanla soruşturma açılmasına neden olmuştur. Bu durum medyaya yansımış ve müvekkilimin cinsel taciz suçu işlediği algısı oluşturulmuştur. Bu algı nedeniyle sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar almaya başlamıştır" dedi.

Dilekçede, M.Y. hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

YAZIŞMA VE FOTOĞRAFLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Ayrıca M.Y.'nin Esra Ersoy'dan 'cinsel taciz' soruşturmasına konu fotoğraf ve görüntülerini istediğine dair yazışmalar ile birlikte oldukları zamanlara ait fotoğraflar ve tatil yaptıkları otel kayıtları da savcılığa delil olarak sunuldu.

Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle
Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle
Hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak
Hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak

Esra Ersoy, Müstehcen, İş Adamı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı atak - Son Dakika Magazin


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