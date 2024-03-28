Diddy\'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti

Page Six'in elde ettiği mahkeme belgelerine göre, 50 Cent'in eski sevgilisi Daphne Joy, Sean "Diddy" Combs'a karşı açılan 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti. Belgelere göre, model olan Joy'un, Diddy'in iddia edilen cinsel ilişki ticareti halkasında yer aldığı ve bu halkada bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Ancak, ne 37 yaşındaki Joy ne de eski partneri 50 Cent, bu iddialara yanıt vermedi.
Joy ve 50 Cent arasındaki ilişki, bir dönem medyanın yakından takip ettiği bir konuydu. İkilinin ayrılmasının ardından Joy'un kamuoyunun önünde daha az görünmesi dikkat çekti. Ancak, bu dava dosyası Joy'un adının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Öte yandan, Diddy'nin daha önceki davalarla karşı karşıya kalması, şimdiye kadar mücadele ettiği en zorlu yasal sınavlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, Joy'un bu dava dosyasında yer alması, Combs'un hukuki sorunlarının daha da karmaşık hale gelmesine yol açabilir.
Dava belgelerinde belirtilen iddialar oldukça ciddi ve dikkate değer. Eğer bu iddialar doğruysa, Diddy'nin yaşadığı sorunlar sadece hukuki değil, aynı zamanda itibar açısından da büyük bir sarsıntı yaşayabilir.
Şu anda her iki tarafın da sessiz kalmayı tercih ettiği görülüyor. Ancak, bu dava ilerledikçe, kamuoyu daha fazla ayrıntı öğrenmeyi bekleyebilir ve bu da olayın daha geniş bir çerçevede tartışılmasına neden olabilir.
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddiası ortaya çıktı. Ayrıca, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı belirtildi. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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