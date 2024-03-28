Diddy'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti - Son Dakika
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Diddy'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti

Diddy\'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti

Daphne Joy'un, Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılan dava dosyasında yer aldığı ve cinsel ilişki ticareti halkasında bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

28.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:10
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Page Six'in elde ettiği mahkeme belgelerine göre, 50 Cent'in eski sevgilisi Daphne Joy, Sean "Diddy" Combs'a karşı açılan 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti. Belgelere göre, model olan Joy'un, Diddy'in iddia edilen cinsel ilişki ticareti halkasında yer aldığı ve bu halkada bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Ancak, ne 37 yaşındaki Joy ne de eski partneri 50 Cent, bu iddialara yanıt vermedi.

Joy ve 50 Cent arasındaki ilişki, bir dönem medyanın yakından takip ettiği bir konuydu. İkilinin ayrılmasının ardından Joy'un kamuoyunun önünde daha az görünmesi dikkat çekti. Ancak, bu dava dosyası Joy'un adının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Öte yandan, Diddy'nin daha önceki davalarla karşı karşıya kalması, şimdiye kadar mücadele ettiği en zorlu yasal sınavlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, Joy'un bu dava dosyasında yer alması, Combs'un hukuki sorunlarının daha da karmaşık hale gelmesine yol açabilir.

Dava belgelerinde belirtilen iddialar oldukça ciddi ve dikkate değer. Eğer bu iddialar doğruysa, Diddy'nin yaşadığı sorunlar sadece hukuki değil, aynı zamanda itibar açısından da büyük bir sarsıntı yaşayabilir.

Şu anda her iki tarafın da sessiz kalmayı tercih ettiği görülüyor. Ancak, bu dava ilerledikçe, kamuoyu daha fazla ayrıntı öğrenmeyi bekleyebilir ve bu da olayın daha geniş bir çerçevede tartışılmasına neden olabilir.

Hakkında kadın ticaretinden dava açılan ünlü repçi Diddy model Daphne Joy'u cinsel ilişki ticareti için kullandığı ortaya çıktı
Hakkında kadın ticaretinden dava açılan ünlü repçi Diddy model Daphne Joy'u cinsel ilişki ticareti için kullandığı ortaya çıktı

50 Cent, Ünlüler, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diddy'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti - Son Dakika

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