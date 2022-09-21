Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sanatçı İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.
Ünlü sanatçı, öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Magazin › Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım - Son Dakika