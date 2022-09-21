Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım - Son Dakika
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Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım

21.09.2022 20:21
Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım

Sosyal medya üzerinden öldüğüne yönelik çıkan haberlere cevap veren, ünlü sanatçı İlyas Salman, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sanatçı İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE HABERLER ÇIKTI

Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.

"CEBECİ MEZARLIĞI'NDA YER BIRAKMADIM"

Ünlü sanatçı, öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



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Son Dakika Magazin Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım - Son Dakika


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