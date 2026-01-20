Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı'' - Son Dakika
Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''

Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: \'\'Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı\'\'
20.01.2026 17:27
Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Haldun Dormen'in sağlık durumu kritikleşti. Dormen'in gelini Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Çok parlak değil durum… Makinalarla stabil… Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı…'' diyerek usta sanatçının durumunun kritik olduğunu belirtti. Dormen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Dormen'in gelini Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: 'Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı'

"ÇOK PARLAK DEĞİL DURUM"

Ayşe Arman, paylaşımında Haldun Dormen'in sağlık durumuna ilişkin, " 3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını... Onlara ağladık. biz hala beklemedeyiz. Entübe hal devam... Çok parlak değil durum… Makinalarla stabil… Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı… Bilmiyorum artık ne olacak. Bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. Böyle..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Dormen'in bir süredir yoğun bakımda sürdürülen tedavisinin ciddi bir aşamada olduğunu ortaya koydu.

Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: 'Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı'

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan bilgilendirmelerde, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı, doktorların süreci yakından takip ettiği belirtilmişti. İlk açıklamalarda durumunun kontrol altında tutulmaya çalışıldığı ifade edilirken, son paylaşım sürecin daha hassas bir noktaya geldiğini gösterdi.

Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: 'Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı'

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun öncü ve en saygın isimlerinden biridir. 1928 yılında İstanbul'da doğan Dormen, tiyatro eğitiminin ardından 1950'li yıllardan itibaren sahne, yönetmenlik ve eğitmenlik alanlarında aktif rol aldı. Kurucusu olduğu Dormen Tiyatrosu ile Türk tiyatrosunda modern sahne anlayışının gelişmesine öncülük eden Dormen, yıllar boyunca çok sayıda oyuna imza attı ve pek çok oyuncunun yetişmesine katkı sağladı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Haldun Dormen, Türk tiyatrosuna kazandırdığı eserler ve yetiştirdiği sanatçılarla kültür-sanat tarihinde önemli bir yere sahip.

Haldun Dormen, Sosyal Medya, Ayşe Arman, Magazin, Böbrek, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı'' - Son Dakika

