Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi

Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017 yılında yaşanan ve magazin gündemine damga vuran kırgınlık sona erdi. İkilinin arasını açan "selam vermedi" polemiği, aradan geçen yılların ardından duygusal bir gecede noktalandı.

KRİZİN BAŞLADIĞI YER: MALATYA

Koçyiğit ile Ergün arasındaki küslüğün, 2017'de düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali sırasında yaşanan bir selamlaşma tartışmasıyla başladığı biliniyordu. O dönem uzun süre konuşulan olay, iki usta ismin arasının açılmasına neden olmuştu.

ANMA GECESİNDE BUZLAR ERİDİ

Yıllar süren küslüğün ardından ikili, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Fatma Girik için düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Törende karşılaşan Koçyiğit ve Ergün'ün samimi halleri dikkat çekti.

"HER ŞEY BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Objektiflere birlikte poz veren iki usta oyuncu, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu dile getirdi. "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır süren küslüğe nokta koyan ikilinin sıcak selamlaşması, gecenin en çok konuşulan anı oldu.