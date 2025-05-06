Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı - Son Dakika
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Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı

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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Met Gala 2025 gecesinde iç çamaşırsız giydiği şeffaf ve derin dekolteli LaQuan Smith tasarımı elbisesiyle geceye damgasını vurdu. Göbeği ve kasık bölgesini açıkta bırakan cesur tasarım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Berry'nin kırmızı halı tercihi kimilerince ''özgüvenli ve etkileyici'', kimilerince ise ''sınırları aşan, utanç verici'' olarak yorumlandı.

06.05.2025 13:44  Güncelleme: 14:01
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Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2025, New York'ta ünlü isimlerin akınına uğrarken, geceye damga vuran isim şüphesiz Halle Berry oldu. Ünlü oyuncu, iç çamaşırı giymediği şeffaf LaQuan Smith tasarımı elbisesiyle kırmızı halıda yürüyerek herkesi şaşkına çevirdi. Derin dekolteli ve boncuk işlemeli siyah-saydam çizgili elbisesiyle dikkat çeken Berry, vatkalı kısa blazer ceketle görünümünü tamamladı. Elbisenin kasık bölgesini ve göbeğini açıkta bırakan yapısı, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tartışma konusu haline geldi. Göğüs dekoltesiyle de tüm bakışları üzerine çeken oyuncuya destek kadar eleştiri de geldi.

Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halle Berry'nin tarzını "utanç verici" olarak nitelendirerek, kasık bölgesinin görünmesinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı, "Halle... Senden daha fazlasını beklerdim. Vücudun şahane ama bu yaptığın olmamış," yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise, "Halle Berry hâlâ çok güzel ama böyle giyinmesine gerek yok," ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise oyuncunun tarzını "cesur ve etkileyici" bulduğunu söylese de, genel eğilim görünümün fazla ifşa içerdiği yönündeydi. "Bu görünüm bir uyarı etiketiyle gelmeliydi," diyenler bile oldu.

Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı

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Son Dakika Magazin Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    YANIYOR 12 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    gerek yok ki pişik yapar Holi beri. gel beri beri. blekberi. 9 2 Yanıtla
  • aragorn:
    valla bence TAŞ 3 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Günaha gireçek kadar güzel birşey değil bence değmez günaha girmeye gerek yok. 3 2 Yanıtla
  • Babakartal:
    Daha cesur olan var dış çamaşırı da giymiyor 0 0 Yanıtla
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