Halle Berry iç çamaşırı giymeden kırmızı halıya çıktı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2025, New York'ta ünlü isimlerin akınına uğrarken, geceye damga vuran isim şüphesiz Halle Berry oldu. Ünlü oyuncu, iç çamaşırı giymediği şeffaf LaQuan Smith tasarımı elbisesiyle kırmızı halıda yürüyerek herkesi şaşkına çevirdi. Derin dekolteli ve boncuk işlemeli siyah-saydam çizgili elbisesiyle dikkat çeken Berry, vatkalı kısa blazer ceketle görünümünü tamamladı. Elbisenin kasık bölgesini ve göbeğini açıkta bırakan yapısı, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tartışma konusu haline geldi. Göğüs dekoltesiyle de tüm bakışları üzerine çeken oyuncuya destek kadar eleştiri de geldi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halle Berry'nin tarzını "utanç verici" olarak nitelendirerek, kasık bölgesinin görünmesinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı, "Halle... Senden daha fazlasını beklerdim. Vücudun şahane ama bu yaptığın olmamış," yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise, "Halle Berry hâlâ çok güzel ama böyle giyinmesine gerek yok," ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise oyuncunun tarzını "cesur ve etkileyici" bulduğunu söylese de, genel eğilim görünümün fazla ifşa içerdiği yönündeydi. "Bu görünüm bir uyarı etiketiyle gelmeliydi," diyenler bile oldu.